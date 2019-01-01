Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в парке Горького
«В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжёлых травм нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Как добавили в ведомстве, на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи, в случае обращений помощь будет оказана незамедлительно.
Ранее стало известно, что переход через каток обрушился в парке Горького. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек.
ФАН опубликовало видео с места обрушения моста в парке Горького.