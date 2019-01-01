Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в парке Горького

Состояние пострадавших при обрушении перехода через каток в парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжёлых травм нет», — приводит РИА Новости сообщение. Как добавили в ведомстве, на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи, в случае обращений помощь будет оказана незамедлительно. Ранее стало известно, что переход через каток обрушился в парке Горького. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек. ФАН опубликовало видео с места обрушения моста в парке Горького.