Медведев создал комиссию после ЧП в Магнитогорске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«В целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, а также содействия в ликвидации последствий ЧП образовать правительственную комиссию во главе с главой МЧС», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП. Также сообщалось, что в Магнитогорск по распоряжению российского лидера выехали главы МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. В области был введён режим ЧС. Как отметили в МЧС, под завалами на месте взрыва могут находиться до 40 человек.

Предварительной причиной взрыва в жилом доме названа детонация бытового газа. На месте происшествия продолжаются работы спасателей.

Подробнее — в материале RT.