Найдено тело пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar
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- РИА Новости
«Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По его словам, тело нашли в Серпуховском районе Московской области.
Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Он признался в убийстве и находится под стражей.
23 декабря 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика. Позднее она перестала выходить на связь с родными.