Найдено тело пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar

Найдено тело девушки, пропавшей по пути из Москвы в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика через сервис BlaBlaCar. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, тело нашли в Серпуховском районе Московской области.

Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Он признался в убийстве и находится под стражей.

23 декабря 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика. Позднее она перестала выходить на связь с родными.