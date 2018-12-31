Найдено тело пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar

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Найдено тело девушки, пропавшей по пути из Москвы в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика через сервис BlaBlaCar. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Найдено тело пропавшей девушки — водителя BlaBlaCar
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, тело нашли в Серпуховском районе Московской области.

Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Он признался в убийстве и находится под стражей.

23 декабря 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика. Позднее она перестала выходить на связь с родными. 

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