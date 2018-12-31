СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar заключён под стражу

Мужчина, подозреваемый в причастности к исчезновению девушки, с которой он связался через сервис BlaBlaCar, заключён под стражу. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как отмечается, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат.

«По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Петренко.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на данные суда, подозреваемый заключён под стражу до 27 февраля.

Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Во время допроса он признался в убийстве.

23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика.

Позднее она перестала выходить на связь с родными.