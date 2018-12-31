СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar заключён под стражу

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Мужчина, подозреваемый в причастности к исчезновению девушки, с которой он связался через сервис BlaBlaCar, заключён под стражу. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar заключён под стражу
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Как отмечается, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат.

«По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Петренко.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на данные суда, подозреваемый заключён под стражу до 27 февраля.

Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Во время допроса он признался в убийстве.

23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика.

Позднее она перестала выходить на связь с родными. 

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