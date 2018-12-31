СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar заключён под стражу
- © Следственный Комитет Российской Федерации
Как отмечается, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат.
«По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Петренко.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на данные суда, подозреваемый заключён под стражу до 27 февраля.
Ранее мужчина был задержан по подозрению в причастности к исчезновению девушки. Во время допроса он признался в убийстве.
23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своём автомобиле, взяв попутчика.
Позднее она перестала выходить на связь с родными.