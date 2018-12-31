Троих детей спасли во время пожара в многоэтажке в Нальчике

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Пожарные в Нальчике спасли четырёх человек, в том числе троих детей, находившихся в горевшей квартире в многоэтажном доме в Нальчике. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В 04:05 мск в понедельник поступило сообщение, что на улице Гагарина в Нальчике горит квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные при проведении разведки места происшествия спасли четырёх человек — 21-летнюю женщину и троих детей в возрасте от трёх до пяти лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Указывается, что пострадавшие получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

«В 4:39 мск пожар, площадь которого составила 50 кв. м, был ликвидирован. Его причины устанавливаются», — добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что пожарные спасли четырёх человек, среди которых двое детей, при ликвидации возгорания в квартире в Москве. 

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