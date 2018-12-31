Троих детей спасли во время пожара в многоэтажке в Нальчике
«В 04:05 мск в понедельник поступило сообщение, что на улице Гагарина в Нальчике горит квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные при проведении разведки места происшествия спасли четырёх человек — 21-летнюю женщину и троих детей в возрасте от трёх до пяти лет», — приводит РИА Новости сообщение.
Указывается, что пострадавшие получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.
«В 4:39 мск пожар, площадь которого составила 50 кв. м, был ликвидирован. Его причины устанавливаются», — добавили в МЧС.
Ранее стало известно, что пожарные спасли четырёх человек, среди которых двое детей, при ликвидации возгорания в квартире в Москве.