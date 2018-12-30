При пожаре в Москве спасли четырёх человек

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Пожарные спасли четырёх человек, среди которых двое детей, при ликвидации возгорания в квартире в московском районе Проспект Вернадского.
При пожаре в Москве спасли четырёх человек
  • РИА Новости

«В квартире д. 26 по ул. Лобачевского произошло загорание мебели на общей площади около 10 кв. м. Из горящей квартиры прибывшие подразделения спасли четырёх человек, двое из которых дети», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по столице.

Отмечается, что спасённые переданы для осмотра бригаде скорой помощи.

Пожар полностью ликвидирован.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.

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