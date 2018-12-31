Кузнецова рассказала о поиске родственников вывезенных из Ирака детей

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о процессе поиска родственников детей, которые были эвакуированы из Ирака.

По её словам, близкие есть у всех вернувшихся в Россию детей, однако некоторых не удалось найти сразу.

«Где-то бабушки и дедушки, которые сами разыскивали этих малышей, и они сами писали и звонили, постоянно помогали нам. Но есть и ребята... родственников которых надо было разыскивать, и нам это удалось сделать», — сказала Кузнецова. 

Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в одном из аэропортов Москвы.

Их направили в столичный Национальный центр здоровья для прохождения комплексного обследования.

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