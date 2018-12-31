Вывезенные из Ирака дети пройдут обследование в столичном Центре здоровья

Детей, вывезенных из Ирака в Россию, направят в столичный Национальный центр здоровья для прохождения комплексного обследования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«По прибытии в Россию дети были направлены в Национальный центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что в случае необходимости они получат квалифицированную помощь.

Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 детьми на борту приземлился в одном из аэропортов Москвы.

В МИД России оценили поддержку иракской стороны в вопросе возвращения детей, чьи родители примкнули к террористическим формированиям.