Кузнецова рассказала о планах вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе 2019 года
«Мы надеемся, что до середины января мы осуществим ещё добор документов в отношении 36 детей. Сейчас уже сформирован список, и если всё получится, то до конца января, возможно, будет следующий вывоз детей», — сказала Кузнецова.
Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.
В МИД России отметили высокий уровень взаимодействия с Багдадом и оценили поддержку иракской стороны в вопросе возвращения российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.