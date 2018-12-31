Кузнецова рассказала о планах вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе 2019 года

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о планах Москвы вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе будущего года.

«Мы надеемся, что до середины января мы осуществим ещё добор документов в отношении 36 детей. Сейчас уже сформирован список, и если всё получится, то до конца января, возможно, будет следующий вывоз детей», — сказала Кузнецова.

Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.

В МИД России отметили высокий уровень взаимодействия с Багдадом и оценили поддержку иракской стороны в вопросе возвращения российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.

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