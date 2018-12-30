МИД России отметил поддержку властей Ирака в возвращении российских детей

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МИД России отмечает высокий уровень взаимодействия с властями Ирака и высоко ценит их поддержку в возвращении российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.

Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассчитываем на их дальнейшую помощь в решении вопросов эвакуации остающихся в Ираке российских детей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.

В ноябре уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что в тюрьмах Ирака находятся более 100 российских детей

Кузнецова рассказала, что у части детей не найдены родственники. Родные ещё некоторых не захотели взять детей к себе.

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