МИД России отметил поддержку властей Ирака в возвращении российских детей

МИД России отмечает высокий уровень взаимодействия с властями Ирака и высоко ценит их поддержку в возвращении российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.

Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассчитываем на их дальнейшую помощь в решении вопросов эвакуации остающихся в Ираке российских детей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.

В ноябре уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что в тюрьмах Ирака находятся более 100 российских детей.

Кузнецова рассказала, что у части детей не найдены родственники. Родные ещё некоторых не захотели взять детей к себе.