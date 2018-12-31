Парковка в Москве с 31 декабря по 8 января будет бесплатной

Парковка в столице во время новогодних и рождественских праздников будет бесплатной, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы московского Департамента транспорта.

«Городские парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул — с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бесплатно машину можно будет оставить на любой стоянке города.

С 15 декабря в центре Москвы изменились цены на парковку. Величина тарифов будет варьироваться от 80 до 380 рублей в час.

Как передавал телеканал m24, изменения затронут примерно 5% парковочных мест в центральной части столицы.