Десять человек пострадали при столкновении семи автомобилей на Урале

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Дорожно-транспортное происшествие с участием семи транспортных средств произошло в воскресенье, 30 декабря, на 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Десять человек пострадали при столкновении семи автомобилей на Урале
  • РИА Новости

Как уточняется, в результате инцидента один человек погиб, ещё 10 получили травмы, в том числе четверо детей.

«Серьёзное ДТП произошло сегодня примерно в 13:50 мск в районе 230-го километра федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, именно здесь произошло столкновение нескольких грузовиков и легковых автомобилей», — приводит его слова ТАСС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Усть-Катавском районе Челябинской области погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. 

Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

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