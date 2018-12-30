Десять человек пострадали при столкновении семи автомобилей на Урале
- РИА Новости
Как уточняется, в результате инцидента один человек погиб, ещё 10 получили травмы, в том числе четверо детей.
«Серьёзное ДТП произошло сегодня примерно в 13:50 мск в районе 230-го километра федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, именно здесь произошло столкновение нескольких грузовиков и легковых автомобилей», — приводит его слова ТАСС.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Усть-Катавском районе Челябинской области погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.