Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

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В результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Усть-Катавском районе Челябинской области погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
  • РИА Новости

Как уточняется, инцидент произошёл на 1634-м км автодороги Челябинск — Москва, столкнулись автомобили Nissan Primera, Renault Kaptur, Chevrolet Cruze.

«Водитель Nissan Primera 1988 года рождения, двигаясь в направлении Москвы, по
предварительной информации, совершал обгон, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Kaptur, а затем с Chevrolet Cruze», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали. 

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