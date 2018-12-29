Число пострадавших в результате ДТП в ХМАО увеличилось до 18

В результате столкновения автобуса и двух грузовых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, по последним данным, пострадали 18 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.

«18 пострадавших, шесть погибших. На месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Сургут, Нефтеюганск и Пойковский», — заявили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что число погибших при столкновении автобуса и грузовиков в ХМАО возросло до шести.

ДТП произошло в Нефтеюганском районе ХМАО, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.