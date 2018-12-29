Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

По меньшей мере три человека погибли и более 10 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Ханты-Мансийском автономном округе.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Отмечается, что авария произошла в Нефтеюганском районе ХМАО. «По предварительной информации, на 820-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля «Нива», — сказал собеседник. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.