Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

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По меньшей мере три человека погибли и более 10 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Ханты-Мансийском автономном округе.
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла в Нефтеюганском районе ХМАО.

«По предварительной информации, на 820-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля «Нива», — сказал собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП. 

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.

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