Источник: число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести

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В результате столкновения двух грузовых автомобилей и автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Источник: число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, в ДТП погибли шестеро человек и 14 пострадали», — сказал он.

Как сообщил представитель ГИБДД России, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу одного из грузовиков.

«Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Kia Granbird», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в ХМАО.

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