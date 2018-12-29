Источник: число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести

В результате столкновения двух грузовых автомобилей и автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

РИА Новости

«По уточнённым данным, в ДТП погибли шестеро человек и 14 пострадали», — сказал он. Как сообщил представитель ГИБДД России, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу одного из грузовиков. «Водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Kia Granbird», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в ХМАО.