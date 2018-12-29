Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.

Отмечается, что российский лидер также освободил от должности прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачёва.

В августе Путин подписал указ, освобождающий от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.