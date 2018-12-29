Путин освободил от должности прокурора Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Отмечается, что российский лидер также освободил от должности прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачёва.
В августе Путин подписал указ, освобождающий от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.