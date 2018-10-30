СМИ: В Госдуме предложили ввести штрафы за необоснованное использование тревожной кнопки

В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей, нажимающих кнопку пожарной сигнализации из хулиганских побуждений. Об этом сообщает газета «Известия».

Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных нарушениях внесут депутаты Василий Пискарёв, Эрнест Валеев, Рафаэль Марданшин и сенатор Сергей Лисовский.

Они выступают за то, чтобы штрафовать на 5 тыс. рублей за заведомо ложный сигнал, приведший к включению пожарной сигнализации. По словам авторов инициативы, речь идёт о случаях, когда человек знал, что пожара нет.

Как рассказал Валеев, экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» поддержал проект. Депутат добавил, что замечания правительства будут обсуждаться и отрицательный отзыв не предрешает судьбу инициативы.

Ранее СМИ сообщали, что в России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи.