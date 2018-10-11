СМИ: В России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных и полиции

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В России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи, сообщают «Известия».
СМИ: В России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных и полиции
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму Мосгордума.

Документ предусматривает изменения в КоАП, позволяющие повысить штраф до 5 тыс. рублей и наказать злоумышленников обязательными работами на срок до 200 часов.

Думский комитет по безопасности обсудит поправки на своём заседании 11 октября.

Из отзыва правительства следует, что авторы инициативы не привели сведений, однозначно свидетельствующих о неэффективности действующих мер. Также отмечается, что ужесточение ответственности не гарантирует снижения количества правонарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы.

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