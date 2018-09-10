В Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы
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Инцидент произошёл 4 сентября. Неизвестный позвонил по номеру 112 и заявил, что в здании медицинского учреждения заложена бомба.
В больницу приехал инспектор-кинолог с собакой, но взрывное устройство найдено не было. Были эвакуированы 150 человек, в том числе пациенты стационара.
Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».
Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Ведётся поиск звонившего.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании ТЦ.