В Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы

В Курганской области завели уголовное дело из-за ложного минирования Альменевской городской больницы, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошёл 4 сентября. Неизвестный позвонил по номеру 112 и заявил, что в здании медицинского учреждения заложена бомба.

В больницу приехал инспектор-кинолог с собакой, но взрывное устройство найдено не было. Были эвакуированы 150 человек, в том числе пациенты стационара.

Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Ведётся поиск звонившего.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании ТЦ.