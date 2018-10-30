В Нижнем Новгороде отменили пять концертов после прокурорской проверки

В Нижнем Новгороде по результатам прокурорской проверки из-за нецензурной лексики отменено пять концертов. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Отмечается, что согласно рекламным материалам программа выступлений исполнителей предназначена для лиц старше 12 или 16 лет.

Однако по результатам проверки было установлено, что фактически на мероприятиях исполняются композиции с нецензурной лексикой и иной запрещённой для распространения среди детей информацией.

В отношении организаторов мероприятий прокуратура возбудила административные дела.

«Концерты пяти исполнителей отменены в ходе прокурорской проверки», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что певица Монеточка отменила концерт в одном из ночных клубов Москвы из-за того, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия райдера артистки.