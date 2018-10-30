В Нижнем Новгороде отменили пять концертов после прокурорской проверки

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В Нижнем Новгороде по результатам прокурорской проверки из-за нецензурной лексики отменено пять концертов. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.
В Нижнем Новгороде отменили пять концертов после прокурорской проверки
  • © Pixabay

Отмечается, что согласно рекламным материалам программа выступлений исполнителей предназначена для лиц старше 12 или 16 лет. 

Однако по результатам проверки было установлено, что фактически на мероприятиях исполняются композиции с нецензурной лексикой и иной запрещённой для распространения среди детей информацией. 

В отношении организаторов мероприятий прокуратура возбудила административные дела. 

«Концерты пяти исполнителей отменены в ходе прокурорской проверки», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что певица Монеточка отменила концерт в одном из ночных клубов Москвы из-за того, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия райдера артистки.

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