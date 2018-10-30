В Нижнем Новгороде отменили пять концертов после прокурорской проверки
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Отмечается, что согласно рекламным материалам программа выступлений исполнителей предназначена для лиц старше 12 или 16 лет.
Однако по результатам проверки было установлено, что фактически на мероприятиях исполняются композиции с нецензурной лексикой и иной запрещённой для распространения среди детей информацией.
В отношении организаторов мероприятий прокуратура возбудила административные дела.
«Концерты пяти исполнителей отменены в ходе прокурорской проверки», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что певица Монеточка отменила концерт в одном из ночных клубов Москвы из-за того, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия райдера артистки.