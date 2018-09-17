Певица Монеточка назвала причину отмены концерта в столичном клубе

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Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, отменила выступление в одном из московских ночных клубов из-за того, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия райдера артистки.
Певица Монеточка назвала причину отмены концерта в столичном клубе
  • РИА Новости

«За сутки до выступления в Gipsy сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление. За два часа до выступления они написали, что появилась возможность сделать всё как надо, но было уже поздно», — рассказала она в своём Instagram.

По словам певицы, ей и её музыкантам не хватило бы времени подготовиться к выступлению. 

Также она подчеркнула, что срыв мероприятия состоялся не по её вине.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение клуба передавала, что Монеточка отменила концерт.

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