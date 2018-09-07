Леонтьев заявил, что не сможет принять участие в фестивале «Новая волна» из-за болезни

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Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свои выступления в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи из-за пневмонии.
Леонтьев заявил, что не сможет принять участие в фестивале «Новая волна» из-за болезни
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look

Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне»», — рассказал Леонтьев, уточнив, что врачи диагностировали у него пневмонию и запретили выходить на сцену.

При этом певец выразил надежду, что к закрытию песенного конкурса будет чувствовать себя лучше.

В беседе с «Московским комсомольцем» Леонтьев заявил, что не придавал значения плохому самочувствию, которое сопровождало его ранее.

«Я плохо чувствовал себя уже несколько дней, но по своему обыкновению не предавал этому значения: простыл и простыл. Вот, видимо, и запустил болезнь», — объяснил артист.

«Новая волна» проходит в Сочи в период с 4 по 9 сентября.

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