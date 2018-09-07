Леонтьев заявил, что не сможет принять участие в фестивале «Новая волна» из-за болезни
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- © Anatoly Lomohov/Russian Look
Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.
«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне»», — рассказал Леонтьев, уточнив, что врачи диагностировали у него пневмонию и запретили выходить на сцену.
При этом певец выразил надежду, что к закрытию песенного конкурса будет чувствовать себя лучше.
В беседе с «Московским комсомольцем» Леонтьев заявил, что не придавал значения плохому самочувствию, которое сопровождало его ранее.
«Я плохо чувствовал себя уже несколько дней, но по своему обыкновению не предавал этому значения: простыл и простыл. Вот, видимо, и запустил болезнь», — объяснил артист.
«Новая волна» проходит в Сочи в период с 4 по 9 сентября.
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