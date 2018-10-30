В Татарстане обезврежена ячейка ИГ
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- РИА Новости
Как отмечается, члены группы собирались совершить «ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии.
«В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодёжи и приобретали средства террора», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Подчёркивается, что в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен один из участников группы.
«Одновременно проведены задержания ещё шести её членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — добавили в ФСБ.
В ходе обысков по 18 адресам изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.
Ранее ФСБ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ в Московском регионе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.