В Татарстане обезврежена ячейка ИГ

В Татарстане обезврежена законспирированная террористическая ячейка, координировавшаяся с террористической группировкой «Исламское государство»*, задержаны 18 человек. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

Как отмечается, члены группы собирались совершить «ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии.

«В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодёжи и приобретали средства террора», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Подчёркивается, что в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен один из участников группы.

«Одновременно проведены задержания ещё шести её членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — добавили в ФСБ.

В ходе обысков по 18 адресам изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.

Ранее ФСБ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ в Московском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.