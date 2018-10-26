ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Московском регионе

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки «Исламского государства»* в Московском регионе, сообщает Центр общественных связей ведомства.

«На территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные лица планировали совершение резонансных терактов в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

По данным ведомства, руководство ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирии — выходцами из Центрально-Азиатского региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала года в стране предотвратили 15 терактов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.