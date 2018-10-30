Источник: авианосец «Адмирал Кузнецов» прибыл на штатное место стоянки

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» прибыл на штатное место стоянки на 35-й судоремонтный завод в Мурманске после ЧП с плавдоком. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Буксировка авианосца на 35-й СРЗ завершена, идут швартовые работы», — заявил он.

Как сообщил представитель ответственного за проведение ремонта авианосца Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев, инцидент с плавдоком не повлияет на график ремонта «Адмирала Кузнецова».

«Несмотря на нештатную ситуацию, «Адмирал Кузнецов» спущен на воду. График его ремонта не нарушен», — сказал Гладышев.

Ранее в Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В результате произошедшего пострадали четыре человека, они получили переохлаждение. Авианосец не получил повреждений.

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