Источник: авианосец «Адмирал Кузнецов» прибыл на штатное место стоянки

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» прибыл на штатное место стоянки на 35-й судоремонтный завод в Мурманске после ЧП с плавдоком. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Буксировка авианосца на 35-й СРЗ завершена, идут швартовые работы», — заявил он. Как сообщил представитель ответственного за проведение ремонта авианосца Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев, инцидент с плавдоком не повлияет на график ремонта «Адмирала Кузнецова». «Несмотря на нештатную ситуацию, «Адмирал Кузнецов» спущен на воду. График его ремонта не нарушен», — сказал Гладышев. Ранее в Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В результате произошедшего пострадали четыре человека, они получили переохлаждение. Авианосец не получил повреждений.