Силуанов заявил о планах повысить налоги на «роскошное имущество»

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует со временем повысить налоги на так называемое роскошное имущество.
Силуанов заявил о планах повысить налоги на «роскошное имущество»
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создаёт напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он сказал о нецелесообразности замены нынешней плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, объяснив это тем, что «богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение». По его словам, состоятельные люди в ответ на такой шаг могут, в частности, вывести свои деньги из страны.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроекты по налогам для самозанятых.

В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых. 

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