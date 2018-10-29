Корвет «Громкий» начал ходовые испытания в Приморье

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Корвет «Громкий» вышел на ходовые испытания из порта Владивосток, сообщает ИА «Хабаровский край».
Корвет «Громкий» начал ходовые испытания в Приморье
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как заявили в Минобороны, второй серийный боевой надводный корабль ближней морской зоны передадут Тихоокеанскому флоту до конца года. Испытания идут согласно утверждённому графику.

Планируется проверить заявленные тактико-технические характеристики корвета, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования.

Испытания проводятся в акватории Японского моря.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что корвет «Совершенный» выполнил артиллерийскую стрельбу по береговым целям.

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