Запрос депутатов в КС Ингушетии о границе региона стал недействительным

Запрос депутатов Ингушетии в Конституционный суд республики о границе с Чечнёй стал недействительным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального парламента.

«Представителем народного собрания Ингушетии в Конституционный суд республики поданы заявления двух депутатов парламента об отзыве запроса, а также заявления двух граждан об отзыве своих жалоб», — сказал собеседник.

В аппарате регионального парламента напомнили, что запрос в Конституционный суд Ингушетии должен содержать подписи не менее трети депутатов народного собрания, в составе которого сейчас 32 человека.

«Теперь, после отзыва заявлений двух депутатов, запрос становится недействительным, так как его направили менее трети депутатов — 10 человек», — отметил собеседник.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которых стороны подписали соглашение о границе между регионами.