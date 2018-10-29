Запрос депутатов в КС Ингушетии о границе региона стал недействительным
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального парламента.
«Представителем народного собрания Ингушетии в Конституционный суд республики поданы заявления двух депутатов парламента об отзыве запроса, а также заявления двух граждан об отзыве своих жалоб», — сказал собеседник.
В аппарате регионального парламента напомнили, что запрос в Конституционный суд Ингушетии должен содержать подписи не менее трети депутатов народного собрания, в составе которого сейчас 32 человека.
«Теперь, после отзыва заявлений двух депутатов, запрос становится недействительным, так как его направили менее трети депутатов — 10 человек», — отметил собеседник.
Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которых стороны подписали соглашение о границе между регионами.