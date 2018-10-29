Бывшая коллега Развозжаева прокомментировала сообщения о его смерти

Бывшая коллега журналиста НТВ Никиты Развозжаева, ведущая и шеф-редактор программы «Вести-Саратов» Лилия Матвеева в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о его смерти.

«Весёлый был, добрый и отзывчивый парень. Мы не понимаем, что такое с ним случилось», — сказала она.

Со своей стороны, главный редактор радио ГТРК «Саратов» Евгений Грачёв в беседе с изданием «Ридус» заявил, что Развозжаев был «талантливым журналистом, который быстро набирал обороты».

«Сначала он работал как репортёр, делал информационные сюжеты, затем стал вести серьёзные программы, такие как ток-шоу «Мнение». А потом переехал в Москву», — сообщил он.

По словам Грачёва, у него остались только положительные воспоминания о Развозжаеве.

Ранее на НТВ прокомментировали смерть Развозжаева.

Развозжаев известен тем, что 2 августа 2017 года стал участником конфликта в парке Горького. Во время прямого включения к нему подошёл нетрезвый мужчина и ударил журналиста кулаком в лицо.