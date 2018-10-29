Суд закрыл дело о рейдерстве в отношении Вороненкова

Тушинский суд Москвы постановил закрыть дело о рейдерстве в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова по просьбе его сына.

Как информирует РИА Новости, прекратить дело попросил сын Вороненкова, хотя изначально именно он настоял на том, чтобы его отца судили.

«Суд приходит к выводу о возможности прекращения дела», — заявила судья.

Как отмечается, против закрытия производства выступал потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следствия, отобрал здание в Москве.

Ранее родственники Вороненкова дали согласие на закрытие уголовного дела в отношении бывшего депутата.

10 сентября дело Вороненкова, который был убит в Киеве, было направлено в суд.