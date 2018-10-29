Суд закрыл дело о рейдерстве в отношении Вороненкова
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости, прекратить дело попросил сын Вороненкова, хотя изначально именно он настоял на том, чтобы его отца судили.
«Суд приходит к выводу о возможности прекращения дела», — заявила судья.
Как отмечается, против закрытия производства выступал потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следствия, отобрал здание в Москве.
Ранее родственники Вороненкова дали согласие на закрытие уголовного дела в отношении бывшего депутата.
10 сентября дело Вороненкова, который был убит в Киеве, было направлено в суд.