Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела
- © Стрингер
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью», — сказал сын Вороненкова.
Из оглашённых в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова бывшего депутата также не возражают против прекращения дела.
Однако потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков ещё жив и должен быть осуждён.
5 октября суд приступил к рассмотрению дела о рейдерстве в отношении Вороненкова.