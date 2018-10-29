Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела

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Родственники застреленного в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие уголовного дела в отношении него.
Семья Вороненкова согласилась на закрытие его дела
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  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью», — сказал сын Вороненкова.

Из оглашённых в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова бывшего депутата также не возражают против прекращения дела.

Однако потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков ещё жив и должен быть осуждён.

5 октября суд приступил к рассмотрению дела о рейдерстве в отношении Вороненкова.

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