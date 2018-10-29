Названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы

Короткая ссылка
В России в августе уровень безработицы достиг минимального значения и составил 4,6%.
Названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, уровень безработицы в 39 регионах ниже, чем в среднем по стране.

Отмечается, что Москве этот уровень составляет 1,2%, в Санкт-Петербурге — 1,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 2%, Ханты-Мансийском — 2,3%, Московской области — 2,6%.

Худшие показатели зафиксированы в семи российских регионах: Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкесии (12,1%), Дагестане (10,7%), Республике Алтай (10,2%) и Забайкальском крае (10,2%).

В конце сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что число безработных в России упало до рекордно низкого уровня.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе уровень регистрируемой безработицы снизился на 12% по сравнению с 2017 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить