Названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы

В России в августе уровень безработицы достиг минимального значения и составил 4,6%.

Как сообщает РИА Новости, уровень безработицы в 39 регионах ниже, чем в среднем по стране.

Отмечается, что Москве этот уровень составляет 1,2%, в Санкт-Петербурге — 1,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 2%, Ханты-Мансийском — 2,3%, Московской области — 2,6%.

Худшие показатели зафиксированы в семи российских регионах: Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкесии (12,1%), Дагестане (10,7%), Республике Алтай (10,2%) и Забайкальском крае (10,2%).

В конце сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что число безработных в России упало до рекордно низкого уровня.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе уровень регистрируемой безработицы снизился на 12% по сравнению с 2017 годом.