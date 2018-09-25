В ХМАО заявили о снижении уровня регистрируемой безработицы на 12%
- РИА Новости
Как заявили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, положительная динамика отмечена в восьми муниципалитетах. Наибольшее снижение произошло в Берёзовском районе, Нягани и Югорске.
«Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 14 758 единиц», — отмечается в сообщении.
Больше всего вакансий поступило от предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, транспортировкой и хранением, строительством, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет.