В ХМАО заявили о снижении уровня регистрируемой безработицы на 12%

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В Ханты-Мансийском автономном округе заявили, что уровень регистрируемой безработицы снизился на 12% по сравнению с 2017 годом и составил менее 1%, сообщает URA.RU.
В ХМАО заявили о снижении уровня регистрируемой безработицы на 12%
  • РИА Новости

Как заявили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, положительная динамика отмечена в восьми муниципалитетах. Наибольшее снижение произошло в Берёзовском районе, Нягани и Югорске.

«Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 14 758 единиц», — отмечается в сообщении.

Больше всего вакансий поступило от предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, транспортировкой и хранением, строительством, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет.

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