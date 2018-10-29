В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

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В результате ДТП в Красноярском крае три человека погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Eтром на 460-м км автодороги Р-257 «Енисей» 71-летний водитель, управляя автомобилем Lada, двигался со стороны Минусинска в сторону Шушенское, допустил выезд на полосу встречного движения и... столкновение с автомобилем Honda», — отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия под Норильском один человек погиб, ещё 10 пострадали.

Также URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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