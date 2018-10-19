В Норильске в результате ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек
Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл на трассе Норильск — Алыкель.
Отмечается, что предполагаемой виновницей произошедшего может быть 44-летняя женщина, находившаяся за рулём иномарки. Как уточнили в ведомстве, она выехала на полосу встречного движения.
«В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, 10 пассажиров автобуса получили травмы», — говорится в тексте.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что двое детей и 34-летняя женщина погибли в результате аварии в Барнауле.
Также URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.