В Норильске в результате ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Норильске с участием иномарки и автобуса один человек погиб, ещё 10 пострадали.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл на трассе Норильск — Алыкель.

Отмечается, что предполагаемой виновницей произошедшего может быть 44-летняя женщина, находившаяся за рулём иномарки. Как уточнили в ведомстве, она выехала на полосу встречного движения.

«В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, 10 пассажиров автобуса получили травмы», — говорится в тексте.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что двое детей и 34-летняя женщина погибли в результате аварии в Барнауле.

Также URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.