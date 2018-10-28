Источник: в Татарстане в ДТП погибли пять человек

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В Татарстане в Агрызском районе в результате столкновения грузового и легкового автомобилей, по предварительным данным, погибли пять человек, включая троих детей.
Источник: в Татарстане в ДТП погибли пять человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, ДТП произошло в населённом пункте Кичкетан.

«Погибли пять человек, в том числе трое детей», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Татарстану подтвердили факт ДТП, уточнив, что участок трассы, где произошла авария, находится на территории Удмуртии. 

«Участок трассы, на котором произошло ДТП, проходит по территории Удмуртии», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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