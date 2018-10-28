Источник: в Татарстане в ДТП погибли пять человек
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, ДТП произошло в населённом пункте Кичкетан.
«Погибли пять человек, в том числе трое детей», — сообщил источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Татарстану подтвердили факт ДТП, уточнив, что участок трассы, где произошла авария, находится на территории Удмуртии.
«Участок трассы, на котором произошло ДТП, проходит по территории Удмуртии», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.