Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 18
- ©ГУ МВД по Нижегородской области
«В результате ДТП пострадали 19 человек, из них один человек погиб, пятеро госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, 13 человек после осмотра и оказания первой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.