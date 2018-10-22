Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 18

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 18. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава региона.

«В результате ДТП пострадали 19 человек, из них один человек погиб, пятеро госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, 13 человек после осмотра и оказания первой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.