Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 18

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 18. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава региона.
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 18
  • ©ГУ МВД по Нижегородской области

«В результате ДТП пострадали 19 человек, из них один человек погиб, пятеро госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, 13 человек после осмотра и оказания первой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить