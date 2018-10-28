В «Роскосмосе» испытали беспилотный комбайн

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил об испытаниях беспилотного комбайна.

«Комбайнёры в России скоро потеряют работу», — пошутил он.

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики - г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmospic.twitter.com/Ebjg29PkK5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.

По словам Рогозина, испытания машины прошли успешно.

«НПО автоматики, город Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты «Союз-2»), успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС», — добавил глава «Роскосмоса».

Он также отметил, что роботизация и укрупнение хозяйств являются ключом к вовлечению заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот.

Ранее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны.