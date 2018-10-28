В «Роскосмосе» испытали беспилотный комбайн

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Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил об испытаниях беспилотного комбайна.
В «Роскосмосе» испытали беспилотный комбайн
  • РИА Новости

«Комбайнёры в России скоро потеряют работу», — пошутил он.

По словам Рогозина, испытания машины прошли успешно.

«НПО автоматики, город Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты «Союз-2»), успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС», — добавил глава «Роскосмоса».

Он также отметил, что роботизация и укрупнение хозяйств являются ключом к вовлечению заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот.

Ранее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны. 

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