В «Роскосмосе» испытали беспилотный комбайн
- РИА Новости
«Комбайнёры в России скоро потеряют работу», — пошутил он.
Комбайнёры в России скоро потеряют работу).— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.
НПО Автоматики - г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС
Точность обработки поля 2 см@roscosmospic.twitter.com/Ebjg29PkK5
По словам Рогозина, испытания машины прошли успешно.
«НПО автоматики, город Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты «Союз-2»), успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС», — добавил глава «Роскосмоса».
Он также отметил, что роботизация и укрупнение хозяйств являются ключом к вовлечению заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот.
Ранее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны.