«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты для освоения Луны
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- РИА Новости
«В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса», — написал Рогозин в своём микроблоге в Twitter.
Он отметил, что 27 октября в РКК «Энергия» были рассмотрены предложения по техническому облику ракеты и плану организационных мероприятий.
Рогозин добавил, что после встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использованы для кооперации инженерных работ.
Ранее Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны.