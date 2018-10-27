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«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты для освоения Луны

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«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты для освоения Луны
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса», — написал Рогозин в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что 27 октября в РКК «Энергия» были рассмотрены предложения по техническому облику ракеты и плану организационных мероприятий.

Рогозин добавил, что после встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использованы для кооперации инженерных работ.

Ранее Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны.

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