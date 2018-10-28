Аксёнов рассказал, кого считает героями Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook поздравил жителей Украины с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается в стране 28 октября.

При этом он отметил, что считает настоящими героями Украины тех, кто внёс свой личный вклад в борьбу с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внёсших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои. Маршалы Павел Рыбалко и Семён Тимошенко. Генерал Иван Черняховский. Трижды герой Советского Союза, воздушный ас Иван Кожедуб», — написал он.

Аксёнов также добавил, что указанный список можно «продолжать и продолжать».

По его мнению, герои ушедших лет вряд ли могли бы представить, что спустя многие годы на земле, «пропитанной кровью, прорастут семена нацизма» и начнётся новая война.

Ранее сообщалось, что последний из живших в Крыму Героев Советского Союза, генерал-лейтенант Ашот Аматуни умер в Симферополе на 95-м году жизни.

Он был командиром танка, взвода и роты.

Звание героя ему было присвоено 27 февраля 1945 года.