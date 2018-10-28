В результате ДТП на Савёловской эстакаде в Москве пострадали пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового и легкового автомобилей на Савёловской эстакаде пострадали пять человек.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«По предварительной информации, около 07:00 на Савёловской эстакаде произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время движение на участке затруднено, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал Inforeactor со ссылкой на сайт правительства столицы передавал, что специалисты ЦОДД и ГИБДД составили карту Москвы, на которой отмечены участки дорожных магистралей, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.