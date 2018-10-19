В ЦОДД назвали наиболее аварийные дорожные участки Москвы

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Специалисты ЦОДД и ГИБДД составили карту Москвы, на которой отмечены участки дорожных магистралей, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт правительства столицы.

«Наиболее аварийными магистралями были признаны МКАД, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Кутузовский проспекты, а также Дмитровское шоссе и шоссе Энтузиастов», — говорится в тексте.

Ранее издание «Вечерняя Москва передавало, что в Москве подвели итоги работы велопатруля.

За лето помощь получили более 500 человек, в том числе велосипедисты, автомобилисты и пешеходы.

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