В Москве увеличится число «говорящих» пешеходных переходов

В столице увеличится число пешеходных переходов, на асфальт возле которых будут нанесены привлекающие внимание надписи, напоминающие жителям города о правилах безопасности на дороге.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

До конца текущего месяца подобные надписи появятся ещё у 35 пешеходных переходов до конца текущего месяца.

«На тротуарах рядом с зебрам» нанесут предупреждения: «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.

При этом уточняется, что данную инициативу стали реализовывать в начале мая. Тогда надписи появились возле 14 столичных пешеходных переходов.

В августе стало известно, что на Керченской улице в Москве появился резиновый пешеходный переход.

Также газета «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию назвала основные причины ДТП с пассажирским транспортом в России.