В Москве увеличится число «говорящих» пешеходных переходов
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Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
До конца текущего месяца подобные надписи появятся ещё у 35 пешеходных переходов до конца текущего месяца.
«На тротуарах рядом с зебрам» нанесут предупреждения: «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.
При этом уточняется, что данную инициативу стали реализовывать в начале мая. Тогда надписи появились возле 14 столичных пешеходных переходов.
В августе стало известно, что на Керченской улице в Москве появился резиновый пешеходный переход.
Также газета «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию назвала основные причины ДТП с пассажирским транспортом в России.