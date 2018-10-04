В Москве подвели итоги работы велопатруля

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В столице подвели итоги работы велопатруля, сообщает «Вечерняя Москва». За лето помощь получили более 500 человек, в том числе велосипедисты, автомобилисты и пешеходы.
В Москве подвели итоги работы велопатруля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Велопатрульные оформили 44 заявки на восстановление дорожных знаков и светофоров. Они также активно помогали иностранным туристам во время чемпионата мира по футболу», — заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

Он отметил, что велопатруль — это универсальная мобильная служба, которая оказывает существенную поддержку, особенно в часы пик.

ЦОДД намерен развивать проект.

Ранее НСН сообщала, что инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.

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