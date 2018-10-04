В Москве подвели итоги работы велопатруля
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Велопатрульные оформили 44 заявки на восстановление дорожных знаков и светофоров. Они также активно помогали иностранным туристам во время чемпионата мира по футболу», — заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.
Он отметил, что велопатруль — это универсальная мобильная служба, которая оказывает существенную поддержку, особенно в часы пик.
ЦОДД намерен развивать проект.
Ранее НСН сообщала, что инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.