В Москве подвели итоги работы велопатруля

В столице подвели итоги работы велопатруля, сообщает «Вечерняя Москва». За лето помощь получили более 500 человек, в том числе велосипедисты, автомобилисты и пешеходы.

«Велопатрульные оформили 44 заявки на восстановление дорожных знаков и светофоров. Они также активно помогали иностранным туристам во время чемпионата мира по футболу», — заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

Он отметил, что велопатруль — это универсальная мобильная служба, которая оказывает существенную поддержку, особенно в часы пик.

ЦОДД намерен развивать проект.

Ранее НСН сообщала, что инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.