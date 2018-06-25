В центре Москвы начал работу велопатруль
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
По данным службы, первый велопатруль будет работать в пределах Бульварного кольца.
В его задачи входит оказание помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам.
Сообщается, что пока в службе работает только один человек , однако в ближайшее время персонал велопатруля будет расширен до двух сотрудников.
Инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.
Также инспекторы могут оказать первую помощь пострадавшим.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтранс России предложил внести ряд изменений в ПДД для велосипедистов.