В центре Москвы начал работу велопатруль

Короткая ссылка
Первый велопатруль начал работать в столице России.
В центре Москвы начал работу велопатруль
  • © Агенство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным службы, первый велопатруль будет работать в пределах Бульварного кольца. 

В его задачи входит оказание помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам.

Сообщается, что пока в службе работает только один человек , однако в ближайшее время персонал велопатруля будет расширен до двух сотрудников.

Инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.

Также инспекторы могут оказать первую помощь пострадавшим.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтранс России предложил внести ряд изменений в ПДД для велосипедистов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить