В центре Москвы начал работу велопатруль

Первый велопатруль начал работать в столице России.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным службы, первый велопатруль будет работать в пределах Бульварного кольца.

В его задачи входит оказание помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам.

Сообщается, что пока в службе работает только один человек , однако в ближайшее время персонал велопатруля будет расширен до двух сотрудников.

Инспекторам велопатруля разрешается помогать участникам мелких ДТП оформить документы и освободить проезжую часть.

Также инспекторы могут оказать первую помощь пострадавшим.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтранс России предложил внести ряд изменений в ПДД для велосипедистов.