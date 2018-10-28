В Апшеронском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение
«Электричество есть 100%, так же, как и водоснабжение», — приводит его слова ТАСС.
Замглавы района добавил, что для тех, у кого нет центрального водоснабжения, а колодцы после подтопления пришли в негодность, организован подвоз воды.
Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.
По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек, пострадали 60 человек.
В Краснодарском крае введён режим ЧС.