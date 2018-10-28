В Апшеронском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение

Подача электроэнергии возобновлена во всех пострадавших из-за наводнения населённых пунктах Апшеронского района Краснодарского края. Об этом заявил замглавы района Валерий Лильчицкий.

«Электричество есть 100%, так же, как и водоснабжение», — приводит его слова ТАСС.

Замглавы района добавил, что для тех, у кого нет центрального водоснабжения, а колодцы после подтопления пришли в негодность, организован подвоз воды.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.

По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек, пострадали 60 человек.

В Краснодарском крае введён режим ЧС.