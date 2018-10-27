В больницах Кубани после наводнения остаются девять человек

Девять человек остаются в больницах Кубани после наводнения в Краснодарском крае, всего к врачам за помощью обратились 60 человек. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

«К врачам в зоне подтопления обратились 60 человек. Всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объёме. В больницах остаётся девять человек. Динамика состояния всех пациентов положительная», — говорится в сообщении.

Как отмечается, врачебно-сестринские бригады в подтопленных районах совершили более пяти тыс. «подворовых обходов».

«Вакцинировано почти 500 человек и ещё более 500 профагировано. Медицинская и медико-психологическая помощь оказывается всем нуждающимся в полном объёме», — добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.

По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек, сообщалось о 60 пострадавших.