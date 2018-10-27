В больницах Кубани после наводнения остаются девять человек

Короткая ссылка
Девять человек остаются в больницах Кубани после наводнения в Краснодарском крае, всего к врачам за помощью обратились 60 человек. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
В больницах Кубани после наводнения остаются девять человек
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«К врачам в зоне подтопления обратились 60 человек. Всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объёме. В больницах остаётся девять человек. Динамика состояния всех пациентов положительная», — говорится в сообщении.

Как отмечается, врачебно-сестринские бригады в подтопленных районах совершили более пяти тыс. «подворовых обходов».

«Вакцинировано почти 500 человек и ещё более 500 профагировано. Медицинская и медико-психологическая помощь оказывается всем нуждающимся в полном объёме», — добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.

По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек, сообщалось о 60 пострадавших

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить