В ФТС России заявили об усилении контроля за санкционными товарами

Короткая ссылка
Федеральная таможенная служба России усиливает контроль за санкционными товарами, что связано с сезонным фактором. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерия Селезнёва.

«ФТС России в настоящее время усиливает контроль по санкционным товарам», — сказал он. 

По его словам, усиление связано с сезонным фактором. Он рассказал, что летом был спад по попыткам ввоза санкционных фруктов и овощей, так как в России было много своей продукции.

«Сейчас уже перемаркированные польские яблоки, фрукты потихонечку начинают появляться на нашем рынке. Подобная сезонность происходит и перед Новым годом», — сказал он. 

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Россельхознадзор сообщала, что в России с августа 2015 году уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить