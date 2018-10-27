В ФТС России заявили об усилении контроля за санкционными товарами

Федеральная таможенная служба России усиливает контроль за санкционными товарами, что связано с сезонным фактором. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерия Селезнёва.

«ФТС России в настоящее время усиливает контроль по санкционным товарам», — сказал он.

По его словам, усиление связано с сезонным фактором. Он рассказал, что летом был спад по попыткам ввоза санкционных фруктов и овощей, так как в России было много своей продукции.

«Сейчас уже перемаркированные польские яблоки, фрукты потихонечку начинают появляться на нашем рынке. Подобная сезонность происходит и перед Новым годом», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Россельхознадзор сообщала, что в России с августа 2015 году уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов.