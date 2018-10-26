В Мурманске проводят проверку сообщений об избиении школьника
- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл 25 октября. Предположительно, противоправные действия совершили два ребёнка в отношении своего сверстника.
Личности всех участников происшествия устанавливаются. Следователи также определят тяжесть вреда, причинённого здоровью пострадавшего.
Кроме того, планируется изучить обстановку в семьях. Затем будет дана правовая оценка случившемуся. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы.