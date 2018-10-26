В Мурманске проводят проверку сообщений об избиении школьника

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В Мурманске проводят процессуальную проверку сообщений об избиении школьника, передают «Невские новости».
В Мурманске проводят проверку сообщений об избиении школьника
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл 25 октября. Предположительно, противоправные действия совершили два ребёнка в отношении своего сверстника.

Личности всех участников происшествия устанавливаются. Следователи также определят тяжесть вреда, причинённого здоровью пострадавшего.

Кроме того, планируется изучить обстановку в семьях. Затем будет дана правовая оценка случившемуся. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы.

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